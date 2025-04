El Estudiante Universitario Medio de Hoy en Día

Por: Hilarius Bookbinder

Soy de la generación X. Era bastante joven cuando obtuve mi doctorado, así que he sido profesor durante mucho tiempo, más de 30 años. Si no estás en el mundo académico, o si hace tiempo que no vas a la universidad, puede que no sepas esto: los estudiantes no son lo que solían ser. El problema de hablar de este tema es la respuesta instintiva de «sí, otro viejo quejándose de los jóvenes de hoy, como todos desde Gilgamesh. Agita el puño hacia las nubes, tío». (1) Así que sí, estoy dispuesto a oírlo. Adelante. Porque la gente necesita saberlo.

Primero, un poco de contexto. Doy clases en una universidad pública regional de EE. UU. Nuestros estudiantes son normales en casi cualquier aspecto que te interese: aspiraciones, intelecto, estatus socioeconómico, condición física. Visten sudaderas con capucha y pantalones de yoga y les gustan las alitas de pollo. Escuchan a Zach Bryan y Taylor Swift. No es en absoluto una crítica: creo firmemente que el ciudadano medio merece una oportunidad de recibir una buena educación y, lo que es más importante, una oportunidad de tener una buena vida. Lo que quiero decir es que nuestros estudiantes son representativos de la media; no son ni los peores ni los mejores.

Como en todas las universidades, tenemos una variedad de estudiantes, y nuestros mejores estudiantes de filosofía han obtenido doctorados o han ido a la facultad de derecho. También somos una escuela de la División 2 de la NCAA y vi a uno de nuestros graduados convertirse en un liniero All-Pro de los Saints. Estas son excepciones, y lo que digo aquí no se aplica a todos los estudiantes. Pero lo que voy a describir son los estudiantes promedio de la Universidad Estatal Average.

Lectura

La mayoría de nuestros estudiantes son analfabetos funcionales. No es broma. Por «analfabetos funcionales» me refiero a «incapaces de leer y comprender novelas para adultos de autores como Barbara Kingsolver, Colson Whitehead y Richard Powers». He elegido a estos tres autores porque todos ellos han ganado recientemente el Premio Pulitzer, un estándar objetivo de «novela adulta seria». Además, los he leído todos y puedo dar fe de que son escritores brillantes y cautivadores; no estamos hablando de Finnegans Wake. Pero al mismo tiempo tampoco son literatura juvenil, romántica o de Harry Potter.

No estoy diciendo que nuestros estudiantes simplemente prefieran libros de género o novelas gráficas o lo que sea. No, nuestro graduado medio literalmente no podía leer una novela adulta seria de principio a fin y entender lo que leía. Simplemente no pueden hacerlo. No tienen ganas de intentarlo, el vocabulario para comprender lo que leen (2) y, desde luego, no tienen la capacidad de atención para terminarlo. Para ellos, sentarse a intentar leer un libro como The Overstory sería como si yo intentara hacer un triatlón de Iron Man: mucho sufrimiento y cero posibilidades de éxito.

Los estudiantes no son analfabetos en el sentido de que no pueden pronunciar ninguna palabra. Sin embargo, leer les aburre. Están impacientes por superar cualquier carga de lectura que tengan que hacer y mueven los ojos sobre las palabras solo para terminarla. Son como yo haciendo clic en una formación obligatoria de RR. HH. en línea. Los estudiantes se equivocan en las preguntas de los exámenes simplemente porque ni siquiera se tomaron el tiempo de leer la pregunta correctamente. Leer algo más que un menú es una tarea y debe evitarse.

También mienten al respecto. Escribí el libro de texto para un curso que imparto regularmente. Es un libro de texto bastante popular, así que supongo que no está muy mal escrito. Hice todo lo posible para que la redacción fuera animada y estuviera repleta de mis ejemplos más atractivos. La mayoría de los estudiantes no lo leen. Oh, vienen a mi horario de oficina (de vez en cuando) porque están suspendiendo el curso, y me dicen que han estado leyendo, pero es obvio que mienten. La interpretación más benévola es que miraron algunas de las palabras, no entendieron nada, fingieron que eso contaba como lectura y volvieron a mirar TikTok.

Este estudio de mercado dice que el 65 % de los estudiantes universitarios informaron que no compraron ni alquilaron un libro de texto por el coste. Creo que no compraron los libros, pero dudo que el coste sea la verdadera razón, en lugar de ser solo la excusa que ofrecen. Sí, sé que algunos textos, especialmente en ciencias, son caros. Sin embargo, los libros que asigno son de bajo precio. Todos los textos combinados para uno de mis cursos cuestan entre 35 y 100 dólares y aún así no los compran. ¿Por qué comprar lo que no vas a leer de todos modos? Búscalo en Google.

Incluso en los cursos de la división superior que los estudiantes supuestamente toman por interés genuino, no leen. Estoy enseñando existencialismo este semestre. Son textos completamente primarios: Dostoievski, Kierkegaard, Nietzsche, Camus, Sartre. La lectura va desde accesible pero desafiante hasta extremadamente difícil, pero lo estamos intentando de todos modos (te estoy mirando a ti, Ser y nada). Este es un curso de análisis textual exhaustivo. Mis alumnos vienen a clase sin los libros, que probablemente no tienen y que definitivamente no han leído.

Escritura

Sus habilidades de escritura están al nivel de un alumno de octavo grado. La ortografía es atroz, la gramática es aleatoria y el uso correcto de las apóstrofes es motivo de celebración. Peor aún es la resistencia al pensamiento original. Lo que quiero decir es la sumisión reflexiva del cliché más barato como una idea novedosa.

Pregunta del examen: Describe la actitud del Hombre subterráneo de Dostoievski hacia la actuación en beneficio propio, y cómo esto está relacionado con sus preocupaciones sobre el libre albedrío. ¿Son sus puntos de vista contradictorios? Estudiante: Con el UGM, se trata de nuestro viaje en la vida, no del destino. Él cree que debemos tomarnos el tiempo para disfrutar de las pequeñas cosas porque la vida es corta y nunca se sabe lo que pasará. A veces se contradice porque a veces dices una cosa pero luego piensas otra. Todo es relativo.

Probablemente pienses que es sátira. O eso, o se parece a esto:

Pregunta del examen: Describe la actitud del Hombre subterráneo de Dostoievski hacia la actuación en interés propio, y cómo esto está relacionado con sus preocupaciones sobre el libre albedrío. ¿Son sus puntos de vista contradictorios? Estudiante: El Hombre subterráneo de Dostoievski rechaza paradójicamente la idea de que las personas siempre actúan en su propio interés, argumentando en su lugar que los humanos a menudo se comportan de manera irracional para afirmar su libre albedrío. Critica las filosofías racionalistas como el utilitarismo, que considera que reduce a los individuos a mecanismos predecibles, e insiste en que las personas pueden elegir el sufrimiento solo para demostrar su autonomía. Sin embargo, su postura es contradictoria: aunque defiende el libre albedrío, está paralizado por la inacción y el autodesprecio, atrapado en un ciclo de amargura. A través de esto, Dostoievski explora la tensión entre la razón, el libre albedrío y el interés propio, exponiendo las complejidades de la motivación humana.

Así es, ChatGPT. Los estudiantes hacen trampas. He escrito sobre las trampas en «Por qué la IA está destruyendo la integridad académica», así que no lo repetiré aquí, pero el tsunami de trampas ha cambiado definitivamente las tareas que doy. Ya no puedo asignar trabajos porque la IA volverá a hacerlo, y no hay nada que pueda hacer para detenerlo. Lamentablemente, no escribir exacerba su analfabetismo; escribir es un músculo y escribir con dedicación es un ejercicio para la mente y para la pluma.

Aritmética

Estoy menos informado para hablar de esto, pero mis amigos profesores de matemáticas me dicen que sus alumnos son cada vez menos capaces y están menos dispuestos a esforzarse. Como resultado, han tenido que hacer sus exámenes más fáciles con menos problemas difíciles. Cuando era estudiante de primer semestre (en una universidad privada, sí, pero no era CalTech) tomé Cálculo 1. En el segundo semestre, hice Cálculo 2. No creo que el precálculo existiera en aquel entonces. Ahora, aparentemente, el precálculo cuenta como un curso de contenido avanzado. Mis amigos profesores de psicología que enseñan estadística se han lamentado de manera similar por tener que diluir el contenido con el tiempo.

Lógica simbólica era un requisito cuando yo era estudiante de posgrado. El curso era una clase de división superior de pregrado/posgrado con varias listas. Jaegwon Kim impartía el curso, y nuestro único libro de texto era Métodos de lógica de W. V. Quine, que estudiamos en su totalidad. Creo que dedicamos dos semanas a la lógica proposicional antes de pasar al cálculo del predicado. Demostramos la compacidad, la solidez y la completitud, y probablemente algún otro teorema que he olvidado. Es imposible que nuestros estudiantes, a menos que fueran licenciados en matemáticas o informática, sobrevivieran a esa clase.

¿Qué ha cambiado?

El estudiante medio ha visto la universidad como algo básicamente transaccional durante todo el tiempo que llevo en esto. Van por inercia y tal vez aprenden algo por el camino, pero todo está al servicio de la única concepción de la buena vida que pueden imaginar: un trabajo con un salario de clase media. En su mayor parte, me he resignado a ello, hago todo lo posible por darles una muestra de la vida de la mente y celebro los éxitos.

Las cosas han cambiado. Ted Gioia describe a los estudiantes modernos como zombis desconectados y adictos al teléfono. Troy Jollimore escribe: «Una vez creí que mis alumnos y yo estábamos juntos en esto, comprometidos en una búsqueda intelectual compartida. Esa fe se ha desvanecido en los últimos semestres». El profesorado ha visto un asombroso nivel de desconexión.

¿Qué ha cambiado exactamente?

Absentismo crónico. Como dijo un amigo mío que estudia Sociología: «La asistencia es un problema ENORME; muchos tratan las clases como algo opcional». El semestre pasado, en todas las secciones, mi estudiante medio faltó dos semanas a clase. En realidad, fueron más, ya que no cuento las ausencias justificadas ni a los estudiantes que finalmente se dieron de baja. Un amigo mío de Matemáticas me dijo: «Los estudiantes son menos respetuosos con la experiencia universitaria: asistencia, impuntualidad, correos electrónicos a mí sobre tonterías, menos sentido de la responsabilidad».

Estudiantes desaparecidos. Los estudiantes desaparecen rutinariamente en algún momento del semestre. No abandonan ni se retiran oficialmente del curso, simplemente dejan de venir. Ni un correo electrónico, ni una notificación a ninguna autoridad sobre algún problema. Simplemente hacen como Amelia Earhart. Ha llegado al punto de que el primer día de clase, especialmente en los cursos inferiores, les digo a los estudiantes: «miren a su derecha. Ahora miren a su izquierda. Uno de ustedes se habrá ido al final del semestre. No dejes que seas tú».

No pueden sentarse en un asiento durante 50 minutos. Los estudiantes se levantan habitualmente durante una clase de 50 minutos, a veces a los 15 minutos, y abandonan el aula. Se supone que debo creer que de repente necesitan ir al baño con urgencia, pero la realidad es que van a mirar sus teléfonos. Saben que les llamaré la atención en clase, así que en lugar de eso se van. Incluso les he dicho que planifiquen con antelación y hagan pis antes de clase, como se le dice a un niño pequeño antes de un viaje por carretera, pero no tiene ningún efecto. No pueden estar una hora sin su dosis de teléfono.

Quieren que haga su trabajo por ellos. Durante el confinamiento por la COVID, el profesorado hizo todo lo posible para acomodar a los estudiantes durante una crisis sanitaria sin precedentes (en nuestras vidas). Ahora los estudiantes esperan que sea algo rutinario. Con frecuencia me piden mis diapositivas de PowerPoint, que básicamente funcionan para mí como apuntes de clase. Me resulta inimaginable haberle pedido alguna vez a uno de mis profesores sus propios apuntes. No, no puedes tener mis diapositivas. Pídele las notas a un compañero de clase. Lee el libro. Ven a las horas de oficina para hablar si sigues confundido después de los pasos anteriores. La semana pasada recibí un correo electrónico de un estudiante que básicamente me pedía que le recapitulara el material de una semana entera de clase antes del examen parcial de ayer. No, no voy a hacer eso. No voy a escribirte un correo electrónico de 3.000 palabras. Intenta venir a clase.

Fingir que escribes notas en tu portátil. Odio los portátiles en clase, pero si intento prohibirlos, los estudiantes irán corriendo a Servicios de Adaptación y me dirán que el estudiante tiene que usar un portátil o explotará en pedazos. Pero sé a ciencia cierta que tomar notas es, en el mejor de los casos, una pequeña parte de lo que hacen. El semestre pasado, un buen estudiante me dijo: «Oye, ¿te acuerdas de ese chico que se sienta delante de mí con el portátil? Pues creo que deberías saber que lo único que hace en clase es jugar en su ordenador». Jugar, mirar las redes sociales, lo que sea, no me escuchan ni participan en el debate. Están mirando una pantalla.

Indiferencia. Como todo el mundo, permito que los estudiantes recuperen el trabajo perdido si tienen una ausencia justificada. No, no puedes recuperar el examen parcial porque tenías resaca y no escuchaste el despertador, pero sí puedes si tenías Covid. Luego simplemente no se presentan. Un examen perdido de hace un mes podría haber ocurrido en la Edad de Piedra; los estudiantes no se molestan en recuperarlo o incluso en hablar conmigo al respecto porque simplemente no les importa.

Son los teléfonos, estúpido. Son absolutamente adictos a sus teléfonos. Cuando voy a hacer ejercicio al centro de recreo del campus, fácilmente la mitad de los estudiantes están sentados en las máquinas mirando sus teléfonos. Esta mañana estuve hablando con un miembro jubilado del profesorado del centro de recreo que hace ejercicio todo el tiempo. Dijo que ha hecho seis series esperando a que un estudiante dejara su teléfono y se bajara de la máquina que quería. Los estudiantes no pueden dejar sus teléfonos durante una hora para realizar una actividad voluntaria que eligieron por diversión. A veces me sorprende que salgan de sus cuevas de idiotas.

No culpo a los profesores de primaria y secundaria. Este no es un problema del sistema educativo, es un problema social. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Mantener los estándares altos y suspenderlos a todos? Esa no es una opción para los profesores sin plaza fija que quieren conservar su trabajo. Soy profesor titular. Probablemente podría salirme con la mía durante un tiempo, pero tarde o temprano el decano me citará para una reunión. Además, si suspendemos a la mitad del alumnado y llevamos a la universidad a la bancarrota, lo único que haremos será privar de educación a los buenos estudiantes.

Nos dicen que nos adaptemos a los estudiantes, que cambiemos la clase, que usemos multimedia, que seamos más entretenidos, que mejoremos. Como si reorganizar las sillas de la cubierta de la manera correcta evitará que el Titanic se hunda. Como si de alguna manera fuera culpa del profesorado. No es culpa nuestra. Estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que nos han dado.

Todo esto puede sonar como una diatriba airada. No estoy seguro. Sin embargo, no estoy enfadado, en absoluto. Solo estoy triste. Una cosa que todo el profesorado tiene que aprender es que los estudiantes no somos nosotros. No podemos esperar que todos ardan con el fuego sagrado que tenemos por nuestras disciplinas, que vean la filosofía, la psicología, las matemáticas, la física, la sociología o la economía como la luz divina de la razón en un mundo de sombras. Nuestro trabajo es encender esa llama, y estamos tratando de que esa chispa se encienda, pero cada vez es más difícil y no sabemos qué hacer.

Notas:

1 - Sin embargo, ten cuidado con las citas «antiguas» falsas y engañosas sobre este tema.

2 - Los estudiantes a menudo me preguntan el significado de palabras comunes en los exámenes, palabras como «caricatura».

